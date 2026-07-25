Požar u Francuskoj poprimio "neviđene razmere": Spaljeno više od 30.000 hektara, evakuisano oko 140.000 ljudi

Euronews pre 37 minuta  |  Autor: Tanjug
Požar u Francuskoj poprimio "neviđene razmere": Spaljeno više od 30.000 hektara, evakuisano oko 140.000 ljudi

Požar koji besni od srede u francuskom regionu Žironda poprimio je "neviđene razmere", spalivši više od 30.000 hektara, a vetar ga širi ka Bordou, prenose jutros francuski mediji, pozivajući se na lokalne vlasti.

U Žirondi su vlasti do sada evakuisale više od 140.000 ljudi, a bila je potrebna dodatna evakuacija iz preventivnih razloga i iz sedam opština u blizini Bordoa, saopštila je prefektura, prenosi televizija BFM. Gradonačelnik Biganoa u Žirondi Bruno Lafon rekao je za BFM da je požar u tom departmanu "progutao" više od 30.000 hektara. Požar, koji je najpre izbio na severu basena Arkašona, uništio je u toj oblasti 19.000 hektara i 100 građevinskih objekata za tri dana,
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