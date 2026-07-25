Saša Ilić očekuje da Partizan ritmom razbija rivale u Superligi

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Saša Ilić očekuje da Partizan ritmom razbija rivale u Superligi

Remi sa Zemunom nije baš nagoveštavao da će Partizan biti raspucan na evropskoj premijeri protiv UNA Štrasena, ali tih 4:0 i napravljen iskorak ka trećem kolu kvalifikacija u Ligi konferencije, svakako je dobar impuls pred nedeljni duel protiv Mačve u Šapcu, u drugom kolu Superlige Srbije (21.00, TV Arena sport).

Trener Saša Ilić je od samog dolaska ostao isti opnakav kakav je bio na terenu: skroman, iskren, realan. Ostao je bez kapitena Vanje Dragojevića koji je podigao dres Glazgov Rendžersa, a na presu potvrdio da za sada nema nikakvih novih informacija u prelaznom roku. Sve je i dalje na čekanju. Nije krio da je do sada zadovoljan samo sa 30 takmičarskih minuta. "Ako poredimo ovih 180 minuta, za mene je bilo najbolje prvih 30 minuta protiv Zemuna. Koliko ćemo morati da
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Saša Ilić pred Mačvu: U Partizanu se priznaju samo pobede i trofeji

Saša Ilić pred Mačvu: U Partizanu se priznaju samo pobede i trofeji

RTS pre 16 minuta
"Ne znam kako na to pitanje da odgovorim": Saša Ilić zna šta je jedino bitno u Partizanu

"Ne znam kako na to pitanje da odgovorim": Saša Ilić zna šta je jedino bitno u Partizanu

Mondo pre 46 minuta
Nastavlja se Superliga Srbije: Vojvodina gostuje na Marakani u crveno-belom derbiju, Partizan s Mačvom

Nastavlja se Superliga Srbije: Vojvodina gostuje na Marakani u crveno-belom derbiju, Partizan s Mačvom

Dnevnik pre 46 minuta
"Naše namere su jasne": Ilić najavio napad na Mačvu, pa kratko odgovorio na pitanje o pojačanjima

"Naše namere su jasne": Ilić najavio napad na Mačvu, pa kratko odgovorio na pitanje o pojačanjima

Nova pre 51 minuta
"Pogledao sam utakmicu Mačve i Zvezde, znam šta nas čeka" Saša Ilić jasan pred naredni meč Partizana: Biće rotacija, ali...…

"Pogledao sam utakmicu Mačve i Zvezde, znam šta nas čeka" Saša Ilić jasan pred naredni meč Partizana: Biće rotacija, ali...

Kurir pre 1 sat
Saša Ilić: Ova ekipa Partizana može bolje, ponovo ćemo rotirati

Saša Ilić: Ova ekipa Partizana može bolje, ponovo ćemo rotirati

Sport klub pre 56 minuta
Ilić: "Partizan mora da gazi protivnike u Superligi" VIDEO

Ilić: "Partizan mora da gazi protivnike u Superligi" VIDEO

B92 pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Saša IlićFudbalPartizanŠabacSuperligaGlazgovZemunFk Partizan

Sport, najnovije vesti »

Klop zapretio odlaskom čim je postao selektor Nemačke

Klop zapretio odlaskom čim je postao selektor Nemačke

Danas pre 6 minuta
Slučaj Babika: Simbol lošeg ulaganja Zvezdine uprave

Slučaj Babika: Simbol lošeg ulaganja Zvezdine uprave

Sport klub pre 1 minut
Radničke sportske igre u Čačku od 6. do 13. septembra: Nadmetanje u 11 disciplina

Radničke sportske igre u Čačku od 6. do 13. septembra: Nadmetanje u 11 disciplina

Morava info pre 11 minuta
Tragedija! Poginuo mladi fudbaler Matija (18): Stradao u stravičnoj saobraćajnoj nesreći, klub se oglasio saopštenjem koje…

Tragedija! Poginuo mladi fudbaler Matija (18): Stradao u stravičnoj saobraćajnoj nesreći, klub se oglasio saopštenjem koje kida dušu!

Kurir pre 1 minut
Saša Ilić pred Mačvu: U Partizanu se priznaju samo pobede i trofeji

Saša Ilić pred Mačvu: U Partizanu se priznaju samo pobede i trofeji

RTS pre 16 minuta