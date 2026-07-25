Saša Ilić očekuje da Partizan ritmom razbija rivale u Superligi

Remi sa Zemunom nije baš nagoveštavao da će Partizan biti raspucan na evropskoj premijeri protiv UNA Štrasena, ali tih 4:0 i napravljen iskorak ka trećem kolu kvalifikacija u Ligi konferencije, svakako je dobar impuls pred nedeljni duel protiv Mačve u Šapcu, u drugom kolu Superlige Srbije (21.00, TV Arena sport).

Trener Saša Ilić je od samog dolaska ostao isti opnakav kakav je bio na terenu: skroman, iskren, realan. Ostao je bez kapitena Vanje Dragojevića koji je podigao dres Glazgov Rendžersa, a na presu potvrdio da za sada nema nikakvih novih informacija u prelaznom roku. Sve je i dalje na čekanju. Nije krio da je do sada zadovoljan samo sa 30 takmičarskih minuta. "Ako poredimo ovih 180 minuta, za mene je bilo najbolje prvih 30 minuta protiv Zemuna. Koliko ćemo morati da