Stiže nova promena vremena: RHMZ najavio pljuskove i grmljavinu, a poznato do kada će trajati

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je danas na sajtu da se do kraja današnjeg dana očekuje pretežno sunčano i malo toplije vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti.

Kako navode, vetar će u popodnevnim časovima biti slab i umeren. RHMZ navodi da nas sutra očekuje pretežno sunčano vreme, ali da posle podne dolazi do promene vremena. U večernjim časovima doći će do lokalnog razvoja oblačnosti koji će biti praćen pljuskovima i grmljavinom. Tanjug/Miloš Milivojević Najniža temperatura od 8 do 17 stepeni, najviša od 30 do 34. Vreme narednih dana U ponedeljak se, prema najavi RHMZ, očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim