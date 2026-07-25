Vatrena stihija guta Španiju i Francusku: Više od 200.000 ljudi primorano na evakuaciju, požar preti Madridu

Više od 200.000 ljudi napustilo je svoje domove ili se nalazi pod strogim ograničenjima kretanja zbog katastrofalnih šumskih požara koji poslednjih dana besne u Španiji i Francuskoj.

Nadležne službe neprestano izdaju nove naredbe za evakuaciju dok vatreni frontovi ostaju van kontrole. Tanjug AP/Manu Fernandez Posebno je kritična situacija u okolini Madrida, gde su se dva od tri velika požara spojila u jedan džinovski vatreni zid, koji su vlasti nazvale Zapadna Sijera (Western Sierra). Tanjug AP/Manu Fernandez Ovo je najgori mogući scenario od kojeg su vatrogasne ekipe strahovale, jer snažni vetrovi i ekstremno visoke temperature pogoduju