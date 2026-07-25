Vatrena stihija guta Španiju i Francusku: Više od 267.000 ljudi primorano na evakuaciju, požar preti Madridu

Više od 267.000 ljudi napustilo je svoje domove ili se nalazi pod strogim ograničenjima kretanja zbog katastrofalnih šumskih požara koji poslednjih dana besne u Španiji i Francuskoj.

Nadležne službe neprestano izdaju nove naredbe za evakuaciju dok vatreni frontovi ostaju van kontrole. Tanjug AP/Manu Fernandez Špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je ukupno 70.000 ljudi evakuisano iz više sela zapadno od Madrida. Španija je prvi put proglasila nacionalnu vanrednu situaciju zbog šumskih požara, a vlasti regiona Madrida upozorile su da bi požari mogli da premaše postojeće kapacitete za gašenje. Posebno je kritična situacija u