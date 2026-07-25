Vlada Srbije produžila do 2. avgusta umanjenje akciza na gorivo od 20 odsto

Euronews pre 44 minuta  |  Autor: Tanjug
Vlada Srbije produžila do 2. avgusta umanjenje akciza na gorivo od 20 odsto

Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20 odsto produžava do 2. avgusta, objavljeno je u Službenom glasniku.

Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 61,24 dinara po litaru, bezolovni benzin 57,60 dinara po litaru i za gasna ulja (dizel) 59,23 dinara po litaru. Vlada Srbije usvojila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza za ukupno 20 odsto zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Prethodna Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza za derivate nafte važila je do 26. jula.
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