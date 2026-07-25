Vučić na promociji mladih oficira: Naučili smo gorke lekcije iz istorije, Vojska Srbije danas neuporedivo snažnija

Euronews pre 10 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Vučić na promociji mladih oficira: Naučili smo gorke lekcije iz istorije, Vojska Srbije danas neuporedivo snažnija

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanoj promociji najmlađih oficira Vojske Srbije.

Obraćajući se kadetima, njihovim roditeljima i državnom vrhu, predsednik je istakao da je ponosan na novu generaciju mladih ljudi koji su spremni da svoju hrabrost i znanje stave u službu otadžbine. Obraćajući se prisutnima, Vučić je istakao da mu je ovo deseti put da kao predsednik Republike dočekuje nove oficire, izrazivši duboko poštovanje prema njihovom pozivu. "Ponosan sam na vas i na godine vaše posvećenosti našoj vojsci. Izuzetna mi je čast što smo iznedrili
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