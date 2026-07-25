Sunčana i toplija subota širom Srbije, od nedelje stižu pljuskovi i grmljavina

Jutarnje temperature biće prilično niske za kraj jula i kretaće se od osam do 16 stepeni.

Tokom dana duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, koji će na istoku zemlje povremeno biti jak. U Beogradu će, nakon vedrog i svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i malo toplije. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 15, dok će najviša dnevna biti oko 27 stepeni. Sunčano vreme očekuje se i u Novom Sadu, gde će jutarnja temperatura biti oko 12, a najviša dnevna oko 28 stepeni. U ostalim delovima Vojvodine minimalna temperatura kretaće se od