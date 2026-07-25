Bela Palanka se priprema za Dane banice i sajam starih umetničkih zanata

Bela Palanka uveliko se priprema za jubilarnu dvadesetu po redu manifestaciju Dani banice.

Prema rečima organizatora do sada se za učešće na Danima banice prijavilo 315 takmičara, dok je za sajam prijavljeno 126 učesnika. I ove godine posetioce očekuje sadržajan program namenjen svim uzrastima. Biće organizovane radionice za decu, kao i olimpijada u kojoj se deca takmiče u izradi banice, a očekuje ih i radionica pletenja. Sa decom će raditi promoter manifestacije Dejan Draćiveći. U Sokaku dobre hrane predstaviće se lokalna udruženja sa svojim