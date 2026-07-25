Meštani Pasjače traže asfalt, prostor za okupljanje i zamenu dotrajalih bandera

Gradski portal 018 pre 53 minuta  |  redakcija GP018
Meštani Pasjače traže asfalt, prostor za okupljanje i zamenu dotrajalih bandera

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović nastavio je obilazak sela na teritoriji grada, a zajedno sa predsednikom Gradske opštine Pantelej Draganom Pavlović juče je obišao Pasjaču.

Sa meštanima je razgovarao o najvažnijim infrastrukturnim problemima, među kojima su uređenje prostora za okupljanje, asfaltiranje ulica i zamena dotrajale elektrodistributivne mreže. Gradonačelnik je rekao da će prostorije u centru sela, koje trenutno zauzima arhivska građa, biti oslobođene kako bi ponovo služile meštanima za okupljanje. „Objekat u centru sela jeste funkcionalan, prilično je dobro građen i mogu da ga koriste, međutim postoji neka dokumentacija
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