Meštani Pasjače traže asfalt, prostor za okupljanje i zamenu dotrajalih bandera

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović nastavio je obilazak sela na teritoriji grada, a zajedno sa predsednikom Gradske opštine Pantelej Draganom Pavlović juče je obišao Pasjaču.

Sa meštanima je razgovarao o najvažnijim infrastrukturnim problemima, među kojima su uređenje prostora za okupljanje, asfaltiranje ulica i zamena dotrajale elektrodistributivne mreže. Gradonačelnik je rekao da će prostorije u centru sela, koje trenutno zauzima arhivska građa, biti oslobođene kako bi ponovo služile meštanima za okupljanje. „Objekat u centru sela jeste funkcionalan, prilično je dobro građen i mogu da ga koriste, međutim postoji neka dokumentacija