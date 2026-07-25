Pavlović obišao Oreovac. Selu potrebni obnova škole, ambulanta i bolji putevi

Gradski portal 018 pre 2 sata  |  redakcija GP018
Pavlović obišao Oreovac. Selu potrebni obnova škole, ambulanta i bolji putevi

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović nastavio je kampanju obilaska sela, pa je nakon Vukmanova i Sićeva juče obišao i pantelejska sela Oreovac i Pasjača zajedno sa predsednikom GO Pantelej Draganom Pavlovićem.

Sa meštanima Oreovca je razgovarao o obnovi škole, mogućnosti otvaranja ambulante i uređenju putne infrastrukture. Jedan od prioriteta, prema rečima gradonačelnika, jeste rekonstrukcija školske zgrade u Oreovcu, za koju će naredne sedmice biti urađen predmer i predračun radova. „Ima dece ovde i potrebno je da se izađe u susret ljudima, jer je škola u lošem stanju. Treba zameniti prozore, treba rešiti unutrašnjost škole, treba zameniti parkete. Vidim da je i krov u
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