Pavlović obišao Oreovac. Selu potrebni obnova škole, ambulanta i bolji putevi

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović nastavio je kampanju obilaska sela, pa je nakon Vukmanova i Sićeva juče obišao i pantelejska sela Oreovac i Pasjača zajedno sa predsednikom GO Pantelej Draganom Pavlovićem.

Sa meštanima Oreovca je razgovarao o obnovi škole, mogućnosti otvaranja ambulante i uređenju putne infrastrukture. Jedan od prioriteta, prema rečima gradonačelnika, jeste rekonstrukcija školske zgrade u Oreovcu, za koju će naredne sedmice biti urađen predmer i predračun radova. „Ima dece ovde i potrebno je da se izađe u susret ljudima, jer je škola u lošem stanju. Treba zameniti prozore, treba rešiti unutrašnjost škole, treba zameniti parkete. Vidim da je i krov u