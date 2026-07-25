Ovo je mnogo veće od fudbala, ostao bez majke, ali rešio utakmicu: Jakšić se slomio dok je pričao o heroju Čukaričkog!

Milan Đoković je samo sedam dana posle smrti majke istrčao na teren i postigao pogodak u pobedi Čukaričkog na Čairu.

Čukarički je na stadionu „Čair“ ostvario prvu pobedu u novoj sezoni, ali je rezultat utakmice protiv Radničkog iz Niša ostao u senci potresne priče Milana Đokovića. Fudbaler „brđana“ istrčao je na teren samo sedam dana nakon smrti majke Nede i postigao gol koji će pamtiti čitavog života. Ekipa Marka Jakšića slavila je rezultatom 2:0, a pitanje pobednika rešila je u razmaku od samo tri minuta. Uroš Miladinović pogodio je u 26, dok je Milan Đoković u 29. minutu