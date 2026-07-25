Poznato ko će voditi Vojvodinu na Marakani: Klupsko rešenje odmah pred najvećim izazovom!

Hot sport pre 1 sat
Poznato ko će voditi Vojvodinu na Marakani: Klupsko rešenje odmah pred najvećim izazovom!

Novosađani su posle rastanka sa Miroslavom Tanjgom odredili trenera koji će predvoditi ekipu protiv Crvene zvezde.

FK Vojvodina je samo dan pred gostovanje Crvenoj zvezdi ostala bez šefa stručnog štaba, ali je rukovodstvo novosadskog kluba brzo donelo odluku o tome ko će ekipu predvoditi na Marakani. Nakon što je potvrđen sporazumni prekid saradnje sa Miroslavom Tanjgom, klub je saopštio da će se protiv aktuelnog šampiona Srbije kraj aut-linije naći Predrag Kandić, dosadašnji pomoćni trener „stare dame“. Kandić će, dakle, preuzeti odgovornost u jednom od najzahtevnijih mogućih
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