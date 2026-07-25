Akcize na gorivo ostaju niže još sedam dana – Vlada produžila meru

Vlada Srbije donela je odluku da privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20 odsto ostane na snazi do 2. avgusta, objavljeno je u najnovijem broju Službenog glasnika.

Prema odluci, akciza na olovni benzin iznosiće 61,24 dinara po litru, na bezolovni benzin 57,60 dinara, dok će akciza na dizel (gasna ulja) biti 59,23 dinara po litru. Ova mera prvi put je uvedena kako bi se ublažile posledice rasta proizvođačkih cena naftnih derivata izazvanog poskupljenjem sirove nafte na svetskom tržištu. Prethodna odluka o umanjenju akciza važila je do 26. jula, a novom odlukom njena primena produžena je za još sedam dana.