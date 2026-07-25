Bračni par iz Srbije preminuo nakon teške saobraćajne nesreće u Bugarskoj

IndeksOnline pre 1 sat
Bračni par iz Srbije preminuo nakon teške saobraćajne nesreće u Bugarskoj

Bračni par iz Bora izgubio je život nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila na magistralnom putu E-79 u Bugarskoj, dok su se vraćali sa letovanja u Grčkoj.

Prema navodima bugarskih medija, nesreća se dogodila u četvrtak u blizini sela Černiče kod Simitlija. Automobil sa borskim registarskim oznakama, kojim je upravljao muškarac (52), iz za sada neutvrđenih razloga prvo je udario u jedan kamion, a zatim i u drugi teretni kamion. Jedno od teretnih vozila prevozilo je vangabaritni teret sastavljen od kamionskih tegljača. Na lice mesta odmah su upućene ekipe hitne pomoći i vatrogasno-spasilačke službe, koje su iz
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