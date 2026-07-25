UN upozorava: Bez novih sredstava Gazi preti novi talas gladi

ŽENEVA – Svetski program za hranu Ujedinjenih nacija (WFP) upozorio je da bi se humanitarna situacija u Pojasu Gaze mogla dodatno pogoršati ukoliko u skorije vreme ne budu obezbeđena nova finansijska sredstva za nastavak pomoći stanovništvu.

Na konferenciji za novinare u Ženevi, direktor WFP-a za pripravnost i odgovor na vanredne situacije Ros Smit izjavio je da su nedavna poboljšanja u dostupnosti hrane rezultat intenzivne humanitarne pomoći, a ne stvarnog oporavka situacije na terenu. Prema poslednjem izveštaju Integrisane klasifikacije faza bezbednosti hrane (IPC), broj ljudi koji se suočavaju sa akutnom nesigurnošću u snabdevanju hranom smanjen je sa 1,6 na 1,4 miliona. Ipak, iz WFP-a naglašavaju