Vlada produžila smanjenje akciza na gorivo do 2. avgusta

Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20 odsto produžava do 2. avgusta, objavljeno je u Službenom glasniku.

Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 61,24 dinara po litru, bezolovni benzin 57,60 dinara po litru i za gasna ulja (dizel) 59,23 dinara po litru. Vlada Srbije usvojila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza za ukupno 20 odsto zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Prethodna odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza za derivate nafte važila je do 26. jula.