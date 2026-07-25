AMSS: Gužve na svim većim putevima zbog letnjih putovanja, vez čekanja na granicama

Insajder pre 5 sati  |  Tanjug
AMSS: Gužve na svim većim putevima zbog letnjih putovanja, vez čekanja na granicama

Vozače očekuju gužve na auto-putevima zbog učestalih putovanja tokom leta, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Foto: Srđan Ilić Pojačan saobraćaj očekuje se i na graničnim prelazima na izlazu iz Hrvatske, kao i iz pravca Mađarske. Na naplatnim stanicama širom Srbije jutros nema zadržavanja. Na graničnim prelazima takođe nema zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila.
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