Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš danas u poseti Siriji

Insajder pre 1 sat  |  Beta
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš danas u poseti Siriji

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Gutereš posetiće danas Siriju, što je prva poseta jednog od važećih generalnih sekretara UN od početka građanskog rata u toj zemlji 2011. godine.

Foto: AP Photo/Ng Han Guan, Pool Gutereš je okončanje rata krajem 2024. godine okarakterisao kao "kraj sirijske diktature", kada je sa vlasti svrgnut dotadašnji predsednik Bašar el Asad, prenosi agencija Rojters (Reuters). Šef UN će se sastati sa predsednikom Siirije Ahmedom al Šarom, koji je do novembra 2025. godine bio pod sankcijama Saveta bezbednosti UN zbog povezanosti sa terorizmom. Očekuju se i sastanci sa ministrom spoljnih poslova Asadom al Šaibanijem,
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