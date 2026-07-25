Parada ponosa u Berlinu otkazana nakon što je vozilo uletelo među okupljene povredivši više ljudi

Parada ponosa u Berlinu danas je otkazana nakon što je vozilo uletelo u gomilu ljudi, a u incidentu je povređeno više ljudi, saopštili su organizatori parade i policija.

Detalj sa lica mesta u Berlinu. FOTO: Tanjug/Andreas Rabenstein/dpa via AP Prema rečima očevidca, beli kombi je velikom brzinom udario u gomilu ljudi, a službe za hitne slučajeve izdale su izveštaj o velikom broju povređenih, prenosi Bild. Trenutno se na licu mesta nalazi 44 pripadnika hitne pomoći, prema rečima portparola vatrogasne službe, a na licu mesta je i veliki broj policajaca koji tragaju za osumnjičenima za izazivanje incidenta. Svedoci su naveli da je