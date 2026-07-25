Udruženje Eko Istok: Oko 2000 građana Zaječara za tri sata potpisalo peticiju protiv širenja rudarskih aktivnosti

Oko 2.000 građana Zaječara danas je za samo tri sata potpisalo peticiju „Zaječar protiv rudnika - ovde ja živim i ne želim da se selim“, jasno pokazujući da se protivi nekontrolisanom širenju rudarskih aktivnosti na području Malke Golaje, Zaječara i okolnih sela. Uz potpisivanje peticije, prikupljeno je i oko 300 primedbi na plan za proširenje rudnika Čukaru Peki i Malka Golaja, saopštilo je Udruženje za očuvanje prirode Eko Istok.

Potpisivanje peticije, ilustracija. FOTO: Unsplash/Masjid MABA "U redovima za potpisivanje čekali su roditelji sa malom decom, mladi, trudnice, penzioneri, radnici, zdravstveni i prosvetni radnici, čime su Zaječarci pokazali da, uprkos strahu i zabrinutosti, postoji snažna odlučnost da se brane grad, gradske česme, reke, jezera, priroda i pravo ljudi da ostanu da žive na svojoj zemlji. Podrška je stigla i iz Knjaževca, gde su građani za svega nekoliko sati