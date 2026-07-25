Za 2. upisni rok na Univerzitetu u Nišu 1.619 slobodnih mesta – 817 za samofinansirajuće (spisak)

Jugmedia pre 2 sata  |  JuGmedia
Za 2. upisni rok na Univerzitetu u Nišu 1.619 slobodnih mesta – 817 za samofinansirajuće (spisak)

Univerzitet Niš objavio je broj slobodnih mesta za drugi upisni rok za školsku 2026/2027. godinu.

Za upis na osnovne akademske, integrisane akademske i osnovne strukovne studije ostalo je ukupno 1.619 mesta na budžetu i samofinansiranju, što je manje nego prošle godine, što ukazuje na veće interesovanje kandidata za upis na fakultete. Od ukupnog broja slobodnih mesta, 817 je namenjeno studentima koji će se finansirati iz budžeta, dok je 802 mesta predviđeno za samofinansirajuće studente. Dostupna su i mesta kroz afirmativne mere, ukupno njih 79. Najveći broj
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