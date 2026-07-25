RZS: U opštini Stari grad prosečna plata za 100.000 veća nego u Leskovcu, koji je i dalje na dnu po zaradama

LESKOVAC Na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, prosečna zarada u Jablaničkom okrugu u maju iznosila je 90.053 dinara (93.067 dinara u aparilu).

U Gradu Leskovcu prosečna zarada je 91.0991 dinara (94.928). Po opštinama okruga prosečne zarade iznose: Medveđa 100.611 (100.886), Lebane 85.490 (87.800), Crna Trava 86.672 (87.025), Vlasotince 82.930 (87.361) i Bojnik 81.731 (84.403). Na samom dnu Srbije po prosečnim platama je Bojnik, zatim Preševo sa 82.257 dinara, pa Vlasotince. Jablanički okrug je na dnu kada uporedimo okruge, te Pčinjski okrug sa 92.345 dinara. Najveća prosečna plata u Srbiji i dalje je u