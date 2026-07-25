Deo Zemuna bez struje čak 14 sati! Objavljen spisak isključenja u Beogradu, još tri opštine na udaru

Kurir pre 23 minuta
Deo Zemuna bez struje čak 14 sati! Objavljen spisak isključenja u Beogradu, još tri opštine na udaru
Spisak isključenja struje: Novi Beograd 08:00 - 14:00 BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 128-128, BULEVAR UMETNOSTI (Ho Ši Minova): 19-23, BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA: 109-115, MILUTINA MILANKOVIĆA: 120-120G, Zemun 05:30 - 19:30 BATAJNIČKI DRUM: bb, 3-3, Obrenovac 09:00 - 17:00 Naselje Orašac: ŠEVAR: 16A, Surčin 09:00 - 16:00 Naselje DOBANOVCI: DUŠANOVA: 378m-378v, 375o, Naselje SURČIN: CARA DUŠANA: 56, HIPOKRATOVA: 2, ILIRSKA: 16-22, 1-3, 7-9, SREMSKIH PARTIZANA: 139, TAŠKA
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Deo Zemuna bez struje čak 14 sati! Objavljen spisak isključenja u Beogradu, još tri opštine na udaru

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