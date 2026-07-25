Iz Žalgirisa pravac u Milano! Mozeš Rajt novi je košarkaš Olimpije

Kurir pre 1 sat
Iz Žalgirisa pravac u Milano! Mozeš Rajt novi je košarkaš Olimpije

Američki košarkaš Mozes Rajt novi je igrač Olimpije iz Milana, saopštio je italijanski klub.

Rajt (27) je sa Olimpijom potpisao višegodišnji ugovor, a u Italiju dolazi iz Žalgirisa. "Uzbuđen sam zbog ovog novog poglavlja u svojoj karijeri. Jedva čekam da upoznam navijače Olimpije i zaigram u Milanu. Znam da dolazim u prelep grad bogate kulture i radujem se što ću igrati za Olimpiju. Zajedno možemo da ostvarimo velike stvari ove sezone", rekao je Rajt. Američki košarkaš je prošle sezone Evroligi prosečno beležio 13,2 poena i 6,5 skokova. Rajt je tokom
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