Izazovi na najvećoj sceni: Mlada ženska vaterpolo reprezentacija na Prvenstvu sveta u Zagrebu

Kurir pre 50 minuta
Izazovi na najvećoj sceni: Mlada ženska vaterpolo reprezentacija na Prvenstvu sveta u Zagrebu

Mlada ženska vaterpolo reprezentacija Srbije (igračice do 16 godina) učestvovaće od 25. jula na Prvenstvu sveta, koje će biti održano u Zagrebu.

Na prvenstvu će se takmičiti 24 reprezentacije, a titulu će braniti reprezentacija Španije, koja je trijumfovala na prethodnom šampionatu, održanom pre dve godine u Manisi, u Turskoj. Sve reprezentacije će se u prvoj fazi takmičiti u istoj grupi, a tokom četiri kola svaka reprezentacija će se sastati sa ekipama različitog kvaliteta - sa po dve potencijalno jače i dve potencijalno slabije ekipe. Osam najboljih timova će zatim direktno izboriti plasman u
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