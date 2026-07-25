Izazovi na najvećoj sceni: Mlada ženska vaterpolo reprezentacija na Prvenstvu sveta u Zagrebu

Mlada ženska vaterpolo reprezentacija Srbije (igračice do 16 godina) učestvovaće od 25. jula na Prvenstvu sveta, koje će biti održano u Zagrebu.

Na prvenstvu će se takmičiti 24 reprezentacije, a titulu će braniti reprezentacija Španije, koja je trijumfovala na prethodnom šampionatu, održanom pre dve godine u Manisi, u Turskoj. Sve reprezentacije će se u prvoj fazi takmičiti u istoj grupi, a tokom četiri kola svaka reprezentacija će se sastati sa ekipama različitog kvaliteta - sa po dve potencijalno jače i dve potencijalno slabije ekipe. Osam najboljih timova će zatim direktno izboriti plasman u