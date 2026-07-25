Ništa od istrage! MOK stao iza Infantina uprkos optužbama

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Ništa od istrage! MOK stao iza Infantina uprkos optužbama

Organizacija za zaštitu ljudskih prava 'FairSquare' podnela je prijavu tvrdeći da je Infantino prekršio Olimpijsku povelju, jer nije poštovao načelo političke neutralnosti iskazujući podršku predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu.

Povod za prijavu bio je Trampov javni navod da je tokom Svetskog prvenstva pozvao Infantina i zatražio da preispita crveni karton američkom reprezentativcu Folarinu Baloganu. Napadač SAD trebalo je da propusti meč osmine finala protiv Belgije zbog isključenja u pobedi nad Bosnom i Hercegovinom (2:0), ali je njegova automatska suspenzija od jedne utakmice naknadno odložena na 12 meseci, bez detaljnog obrazloženja. Balogan je potom nastupio protiv Belgije, koja je
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