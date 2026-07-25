Očekujemo do tri tone šljive, otkupna cena je dobra: Ivan iz Prislonice ima mladi zasad, ali odlične rezultate - nikad bolji rod "plavog zlata" u zapadnoj Srbiji

Kurir pre 26 minuta  |  RINA
Očekujemo do tri tone šljive, otkupna cena je dobra: Ivan iz Prislonice ima mladi zasad, ali odlične rezultate - nikad bolji…

Za razliku od prethodnih godina, ovo leto voćarima u zapadnoj Srbiji donelo je bogat rod, a naroito rodna bila je šljiva.

Voćar Ivan Martić iz sela Prislonica kod Čačka ima mlad zasad plavog zlata da 250 stabala sorte stenlej, koja su trenutno u trećoj godini, a pun rod očekuje za još dve godine, kada zasad uđe u petu godinu. Iako voćnjak još nije dostigao punu rodnost, Martić ističe da je ovogodišnji prinos iznad očekivanja. – Za treću godinu rod je odličan. Očekujem između 15 i 20 kilograma po stablu, što bi ukupno trebalo da bude između dve i po i tri tone šljive. Dobrom rodu
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