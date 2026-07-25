Spema se veliki preporod kaća! Otkriven veliki plan razvoja naselja kod Novog Sada: stižu škola, zabavni park, sportski centri i nove firme i privredne zone

Kurir pre 1 sat  |  021.rs
Spema se veliki preporod kaća! Otkriven veliki plan razvoja naselja kod Novog Sada: stižu škola, zabavni park, sportski centri…

Kać bi u narednim godinama mogao da dobije novu osnovnu školu, predškolsku ustanovu, zabavni park, sportsko-rekreativne sadržaje, biciklističke staze i nove privredne zone, predviđeno je Planom generalne regulacije koji je trenutno na ranom javnom uvidu.

Plan obuhvata ukupno 7.310 hektara i podeljen je na tri celine. Građevinsko područje naselja prostire se na oko 620 hektara, van naselja planirana je radna zona od oko 470 hektara, dok najveći deo čini seoski atar sa više od 6.200 hektara, koji je uglavnom namenjen poljoprivredi. Jedan od glavnih ciljeva plana jeste razvoj turizma, uz oslanjanje na prirodne potencijale Specijalnog rezervata prirode "Koviljsko-petrovaradinski rit" i obale Dunava. Predviđena su
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