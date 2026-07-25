(Video) Ovakav horor Francuska ne pamti, gore nebo i zemlja! Jezivi prizori iz evakuisanog grada, ljudi u strahu beže iz domova zbog vatrene oluje

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Vlasti u francuskoj oblasti Žironda donele su odluku o dodatnim evakuacijama stanovništva zbog velikog šumskog požara koji se približava području Bordoa i koji je prerastao u pojavu opisanu kao "vatrena oluja".

Direktor službe za vanredne situacije Žironde Mark Vermelen rekao je da se požar, koji je u početku imao karakteristike pirokumulusa, oblaka nastalog usled intenzivne toplote požaram sada razvija u pirokumulonimbus, odnosno olujni oblak povezan sa snažnim požarima, prenosi Figaro. "To je vrsta vatrene oluje koja generiše munje pre dolaska ovog pirokumulonibusnog oblaka i koja takođe može da izazove požare. Drugim rečima, generisaće veoma veliki broj žeravica. Zato
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