Vučić o ukidanju američkih tarifa Srbiji: To je velika i dobra vest za svakog građanina

Kurir pre 6 sati
Vučić o ukidanju američkih tarifa Srbiji: To je velika i dobra vest za svakog građanina

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da odluka o ukidanju američkih tarifa za Srbiju predstavlja dobru vest za sve građane naše zemlje.

On je istakao da mu je žao što pojedini ljudi ne pokazuju zadovoljstvo zbog uspeha Srbije. Vučić je to istakao nakon promocije najmlađih oficira Vojske Srbije na Banjici, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše tvrdnje poslanika Stranke slobode i pravde Borka Stefanovića da vlasti Srbije nemaju zasluge za to što su SAD ukinule tarife. Govoreći o Stefanovićevoj oceni da Srbija "potpuno slučajno" nije obuhvaćena novim kriterijumima, Vučić je ponovio da je
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