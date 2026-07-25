Muškarac uhapšen zbog prevare: Zvao građane, govorio da su im bližnji imali nezgodu i tražio novac

Posle visemesečnog operativnog rada policijski službenici Odeljenja kriminalističke policije, Policijske uprave u Novom Sadu su, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, lišili slobode D.A. (1980) državljanina Izraela, ruskog porekla, zbog osnovane sumnje da je u proteklih dva meseca učestvovao u izvršenju više krivičnin dela prevara čija se ukupna šteta procenjuje na oko pola miliona evra. Prevare su vršene na taj način što su oštećeni kontaktirani