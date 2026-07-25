"Glume zvezde dok ne vide novčanicu od 50 evra": Slađa Delibašić raspalila po estradi, pevače nazvala prodanim dušama

Pevačica Slađa Delibašić je rešila da bez dlake na jeziku otkrije šta misli o današnjoj muzičkoj sceni, odnosno estradi koja se"potpuno promenila", ali i o tome zašto nikada nije pristajala da peva za bakšiš ili ispunjava muzičke želje gostima. - Sadašnja muzika mi je užas, zaista.

Ne razumem je. Nekada se tačno znalo ko su pevači, ko su grupe i ko vredi. Znalo se koliko ozbiljnih bendova postoji u Beogradu i u celoj Srbiji. Danas kada uđem u avion, imam utisak da su svi pevači i da su svi traženi. Nekada nije mogao svako da bude popularan. Moralo je mnogo da se radi, znalo se da zabavljači pevaju u klubovima, narodnjaci u kafanama. Danas radiš gde te gazda pozove i to je postalo sasvim normalno - rekla je Slađa u podkastu Družimo se. Ona