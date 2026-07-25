"Glume zvezde dok ne vide novčanicu od 50 evra": Slađa Delibašić raspalila po estradi, pevače nazvala prodanim dušama

Mondo pre 22 minuta  |  Dragana Tomašević
"Glume zvezde dok ne vide novčanicu od 50 evra": Slađa Delibašić raspalila po estradi, pevače nazvala prodanim dušama

Pevačica Slađa Delibašić je rešila da bez dlake na jeziku otkrije šta misli o današnjoj muzičkoj sceni, odnosno estradi koja se"potpuno promenila", ali i o tome zašto nikada nije pristajala da peva za bakšiš ili ispunjava muzičke želje gostima. - Sadašnja muzika mi je užas, zaista.

Ne razumem je. Nekada se tačno znalo ko su pevači, ko su grupe i ko vredi. Znalo se koliko ozbiljnih bendova postoji u Beogradu i u celoj Srbiji. Danas kada uđem u avion, imam utisak da su svi pevači i da su svi traženi. Nekada nije mogao svako da bude popularan. Moralo je mnogo da se radi, znalo se da zabavljači pevaju u klubovima, narodnjaci u kafanama. Danas radiš gde te gazda pozove i to je postalo sasvim normalno - rekla je Slađa u podkastu Družimo se. Ona
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

"Prodane duše koje glume zvezde" Naša pevačica oplela po kolegama: "Naljutili su se na mene, ali stojim iza svojih reči"

"Prodane duše koje glume zvezde" Naša pevačica oplela po kolegama: "Naljutili su se na mene, ali stojim iza svojih reči"

Blic pre 18 minuta
"Pevači su prodane duše, glume zvezde, a kad vide 50 evra..." Slađa Delibašić raspalila po estradi

"Pevači su prodane duše, glume zvezde, a kad vide 50 evra..." Slađa Delibašić raspalila po estradi

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Priznao ga posle 20 godina Ovo je sin Kristijana Golubovića: Bilo mu zabranjeno da priča o ocu, život mu je bio u opasnosti

Priznao ga posle 20 godina Ovo je sin Kristijana Golubovića: Bilo mu zabranjeno da priča o ocu, život mu je bio u opasnosti

Kurir pre 7 minuta
Zašto je pečeni batat najbolji prirodni eliksir za kožu, vid i imunitet

Zašto je pečeni batat najbolji prirodni eliksir za kožu, vid i imunitet

Lepota i zdravlje pre 7 minuta
Dnevni horoskop za 25. jul: Lav blista u ljubavi, Škorpiju vodi intuicija, jednom znaku stiže neočekivana zarada

Dnevni horoskop za 25. jul: Lav blista u ljubavi, Škorpiju vodi intuicija, jednom znaku stiže neočekivana zarada

Svet & Skandal pre 7 minuta
Mačka ljubav pokazuje drugačije: 8 znakova da je srećna baš pored vas

Mačka ljubav pokazuje drugačije: 8 znakova da je srećna baš pored vas

Luftika pre 7 minuta
"Ko god misli da je ovo nepoštovanje mrtvih..." Sloboda Mićalović i Ana Franić se snimale na groblju, pa morale da reaguju…

"Ko god misli da je ovo nepoštovanje mrtvih..." Sloboda Mićalović i Ana Franić se snimale na groblju, pa morale da reaguju zbog burnih reakcija

Kurir pre 12 minuta