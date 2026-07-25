"Igrao je za svoju majku": Trener Čukaričkog rasplakao sve posle pobede u Nišu

Mondo pre 1 sat  |  Tijana Jevtić
"Igrao je za svoju majku": Trener Čukaričkog rasplakao sve posle pobede u Nišu

Čukarički je u Nišu, u drugom kolu Superlige, pobedio Radnički 2:0.

Posebnu pažnju privukao je gol Milana Đokovića u 29. minutu i emotivna proslava koju je kasnije trener gostiju Marko Jakšić objasnio. Mladom igraču sa Banovog brda preminula je majka, pa je gol u domaćem prvenstvu imao posebnu težinu. Najpre je Uroš Miladinović u 26. minutu, na asistenciju Nemanje Miletića, zatresao mrežu rivala, a onda je usledila i asistencija Zlatana Šehovića za dvadesetdvogodišnjeg Đokovića, koji je u 29. minutu savladao Strahinju Manojlovića.
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