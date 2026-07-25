Jesenje jutro uz hladan vetar i temperaturu do 10 stepeni: Tokom vikenda pljuskovi sa grmljavinom

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Jesenje jutro uz hladan vetar i temperaturu do 10 stepeni: Tokom vikenda pljuskovi sa grmljavinom

Prema vremenskoj prognozi za subotu 25. jul 2026. godine, biće svežije rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od 17 do 22 stepena uz slabije lokalne pljuskove tokom dana.

Maksimalna dnevna od 23 do 30 stepeni, dok se u toku popodneva očekuju u pojedinim predelima lokalni pljuskovi sa grmljavonom praćeni slabijim vetrom. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje u toku prepodneva, dok su u toku popodneva moguće slabije izolovane padavine. U toku noći slabiji vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 30 stepeni. Jutarnja će biti oko 12 stepeni uz moguće slabije i
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