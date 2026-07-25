Letnje temperature u Srbiji, ali sprema se preokret: Od sunčanih intervala do olujnih nepogoda

Mondo pre 2 sata  |  Mila Matović
Letnje temperature u Srbiji, ali sprema se preokret: Od sunčanih intervala do olujnih nepogoda

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi danas će biti pretežno sunčano i malo toplije uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 24 do 29 °S. U nedelju (26.07.) pretežno sunčano i toplije. Kasnije posle podne, uveče i noću uz lokalni razvoj oblačnosti pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na severu Vojvodine, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije, kao i na Kosovu i Metohiji povremeno i jak, južnih smerova. Najniža temperatura od 8 do 17 °S, a najviša
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