"Mogli bismo da tužimo i Boing ili Dženeral elektrik": Oglasio se advokat Srbina koji je preživeo dramu u avionu

Oštećen motor, polomljen prozor, rupa na trupu aviona, ali i rane i modrice na telu – slike su koje u svojoj arhivi niko ne želi.

Dve nedelje nakon incidenta na letu “ Rajanera“ na liniji Solun - Minhen, 61-godišnji Ljubiša Karović, sa kragnom za vrat, prikuplja dokaze i planira tužbu, ali pre svega traži odgovor na pitanje - ko je odgovoran za to što je, prema njegovim tvrdnjama i tvrdnjama svedoka, oko dva minuta virio iz aviona “Boing 737“. “U ovom trenutku istražni organi sprovode istragu. Očekujemo da ćemo za otprilike 30 dana dobiti odgovor o tome šta se dogodilo i ko je odgovoran“,