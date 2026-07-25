"Mogli bismo da tužimo i Boing ili Dženeral elektrik": Oglasio se advokat Srbina koji je preživeo dramu u avionu

Mondo pre 2 sata  |  Marina Letić
"Mogli bismo da tužimo i Boing ili Dženeral elektrik": Oglasio se advokat Srbina koji je preživeo dramu u avionu

Oštećen motor, polomljen prozor, rupa na trupu aviona, ali i rane i modrice na telu – slike su koje u svojoj arhivi niko ne želi.

Dve nedelje nakon incidenta na letu “ Rajanera“ na liniji Solun - Minhen, 61-godišnji Ljubiša Karović, sa kragnom za vrat, prikuplja dokaze i planira tužbu, ali pre svega traži odgovor na pitanje - ko je odgovoran za to što je, prema njegovim tvrdnjama i tvrdnjama svedoka, oko dva minuta virio iz aviona “Boing 737“. “U ovom trenutku istražni organi sprovode istragu. Očekujemo da ćemo za otprilike 30 dana dobiti odgovor o tome šta se dogodilo i ko je odgovoran“,
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Advokat Karovića koji je zamalo ispao iz aviona: Tužićemo "Rajaner", a možda i "Boing" i proizvođača motora

Advokat Karovića koji je zamalo ispao iz aviona: Tužićemo "Rajaner", a možda i "Boing" i proizvođača motora

Radio 021 pre 20 minuta
Advokat Srbina koji je zamalo ispao iz aviona "Rajanera": Mogli bismo da tužimo i "Boing" ili "Dženeral elektrik"

Advokat Srbina koji je zamalo ispao iz aviona "Rajanera": Mogli bismo da tužimo i "Boing" ili "Dženeral elektrik"

N1 Info pre 1 sat
Advokat Srbina koji je zamalao ispao iz aviona: „Za 30 dana odgovor ko je odgovoran“

Advokat Srbina koji je zamalao ispao iz aviona: „Za 30 dana odgovor ko je odgovoran“

Vreme pre 55 minuta
Advokat Srbina koji je zamalo ispao iz aviona "Rajanera" za RTS: Mogli bismo da tužimo i 'Boing' ili 'Dženeral elektrik'

Advokat Srbina koji je zamalo ispao iz aviona "Rajanera" za RTS: Mogli bismo da tužimo i 'Boing' ili 'Dženeral elektrik'

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BoingDženeral elektrikMinhenSolun

Društvo, najnovije vesti »

Advokat Karovića koji je zamalo ispao iz aviona: Tužićemo "Rajaner", a možda i "Boing" i proizvođača motora

Advokat Karovića koji je zamalo ispao iz aviona: Tužićemo "Rajaner", a možda i "Boing" i proizvođača motora

Radio 021 pre 20 minuta
"Kad god se organizuje pošiljka većih količina, prethode joj manje pošiljke": Italijanski stručnjak o rutama krijumčarenja…

"Kad god se organizuje pošiljka većih količina, prethode joj manje pošiljke": Italijanski stručnjak o rutama krijumčarenja droge (VIDEO)

Insajder pre 40 minuta
Hitronogo dostojanstvo

Hitronogo dostojanstvo

Peščanik pre 40 minuta
Vučić na promociji mladih oficira: Naučili smo gorke lekcije iz istorije, Vojska Srbije danas neuporedivo snažnija

Vučić na promociji mladih oficira: Naučili smo gorke lekcije iz istorije, Vojska Srbije danas neuporedivo snažnija

Euronews pre 10 minuta
O zloćudnoj ideologiji nacionalizma

O zloćudnoj ideologiji nacionalizma

Peščanik pre 20 minuta