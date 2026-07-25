Putin upitan o kraju rata u Ukrajini: Nije prikrio izraz lica, neprijatnost bila očigledna (video)

Predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev izjavio je da je mirovni sporazum za Ukrajinu moguć ako Kijev i Moskva zamrznu sukob i nastave pregovore.

Govoreći zajedno sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na forumu Rusija-Kazahstan u sibirskom gradu Omsku, Tokajev je pohvalio Putinovu "odličnu diplomatsku fleksibilnost". "Ako smem da izrazim svoje skromno mišljenje, pošto su me pitali o tome, možda je vreme da se zamrzne ovaj sukob i pokrene Istanbulska formula 2.0", rekao je Tokajev. Rekao je da mladi Rusi i Ukrajinci ginu, nazvavši to štetom po "genski fond bratskih naroda", i rekao da borbe moraju da