Putin upitan o kraju rata u Ukrajini: Nije prikrio izraz lica, neprijatnost bila očigledna (video)

Mondo pre 4 sati  |  Mila Matović
Putin upitan o kraju rata u Ukrajini: Nije prikrio izraz lica, neprijatnost bila očigledna (video)

Predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev izjavio je da je mirovni sporazum za Ukrajinu moguć ako Kijev i Moskva zamrznu sukob i nastave pregovore.

Govoreći zajedno sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na forumu Rusija-Kazahstan u sibirskom gradu Omsku, Tokajev je pohvalio Putinovu "odličnu diplomatsku fleksibilnost". "Ako smem da izrazim svoje skromno mišljenje, pošto su me pitali o tome, možda je vreme da se zamrzne ovaj sukob i pokrene Istanbulska formula 2.0", rekao je Tokajev. Rekao je da mladi Rusi i Ukrajinci ginu, nazvavši to štetom po "genski fond bratskih naroda", i rekao da borbe moraju da
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