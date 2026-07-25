Vraćali se sa letovanja, pa doživeli tešku nesreću: Detalji udesa u Bugarskoj u kom je stradala žena iz Srbije

U sudaru automobila i dva šlepera u Bugarskoj stradala je žena iz Srbije, do je njen suprug teško povređen.

Kako prenose bugarski mediji, oni su se vraćali sa letovanja u Grčkoj. Stravična saobraćajna nesreća dogodila se kod Simitlija u Bugarskoj. Automobilom koji je učestvovao u nesreći upravljao je muškarac iz Srbije, a u vozilu je bila i njegova supruga (54). Nesreća se dogodila u blizini skretanja za selo Černiče. Automobil, u kojem se nalazila srpska porodica koja se vraćala sa letovanja u Grčkoj, sudario se sa dva kamiona, od kojih je jedan prevozio vangabaritni