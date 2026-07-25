Akcionarski fond kao "ćup sa zlatom“: Da li je pomoć od 6.000 dinara kupovina birača pred izbore?

N1 Info pre 11 minuta  |  Mladen Savatović
Akcionarski fond kao "ćup sa zlatom“: Da li je pomoć od 6.000 dinara kupovina birača pred izbore?

U narednih mesec i po, dva stižu najavljena povećanja penzija i novčana pomoć penzionerima, pomoć borcima i socijalno ugroženima.

A stiže i pomoć svima i svakome i kome treba i kome, možda, objektivno i ne treba. Za ovu poslednju grupu isplata kreće 22. septembra, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić napokon je otkrio odakle pare. Ne, nisu pale s neba, i dalje je reč o novcu svih građana, a kako kažu sagovornici N1 - opet se radi o kupovini naklonosti vlasti pred izbore. Kada je pre nekoliko nedelja najavio državnu pomoć nije predsednik otkrivao otkud pare. Reče samo - nisu iz budžeta. Sada
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