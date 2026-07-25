Bjelogrlić: „Nema više kukanja, ovaj sistem mora da se menja ako želimo da preživimo“

Glumac, reditelj i producent Dragan Bjelogrlić ocenio je danas da više nema prava na kukanje, već da sistem u Srbiji "mora da se menja ako želimo da preživimo", ne samo u kinematografiji, već i u drugim sferama društva, navodeći da je optimista da će do tih promena doći.

Bjelogrlić je u intervjuu za današnje izdanje lista Danas rekao da srpskih filmovi osvajaju brojne nagrade na festivalima u drugim državama, kao i da kolege iz regiona priznaju da je Srbija uvek bila "filmska velesila", ali da vlast radi sve suprotno kada su u pitanju film i kultura. "Umesto da se afirmiše i da se podupite nešto što je već pokazalo svoj kvalitet i neku superiornost, i što nam priznaju i drugi, vlast to unuštava samo zarad svojih političkih ciljeva.