Bjelogrlić: Nema više kukanja, ovaj sistem mora da se menja ako želimo da preživimo

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Bjelogrlić: Nema više kukanja, ovaj sistem mora da se menja ako želimo da preživimo

Glumac, reditelj i producent Dragan Bjelogrlić ocenio je danas da više nema prava na kukanje, već da sistem u Srbiji "mora da se menja ako želimo da preživimo", ne samo u kinematografiji, već i u drugim sferama društva, navodeći da je optimista da će do tih promena doći.

Bjelogrlić je u intervjuu za današnje izdanje lista Danas rekao da srpskih filmovi osvajaju brojne nagrade na festivalima u drugim državama, kao i da kolege iz regiona priznaju da je Srbija uvek bila "filmska velesila", ali da vlast radi sve suprotno kada su u pitanju film i kultura. "Umesto da se afirmiše i da se podupite nešto što je već pokazalo svoj kvalitet i neku superiornost, i što nam priznaju i drugi, vlast to unuštava samo zarad svojih političkih ciljeva.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Bjelogrlić: Nema više kukanja, ovaj sistem mora da se menja ako želimo da preživimo

Bjelogrlić: Nema više kukanja, ovaj sistem mora da se menja ako želimo da preživimo

Beta pre 1 sat
Nema više kukanja, ovaj sistem mora da se menja

Nema više kukanja, ovaj sistem mora da se menja

Ozon press pre 2 sata
Bjelogrlić: „Nema više kukanja, ovaj sistem mora da se menja ako želimo da preživimo“

Bjelogrlić: „Nema više kukanja, ovaj sistem mora da se menja ako želimo da preživimo“

Serbian News Media pre 1 sat
Bjelogrlić: Nema više kukanja, ovaj sistem mora da se menja ako želimo da preživimo

Bjelogrlić: Nema više kukanja, ovaj sistem mora da se menja ako želimo da preživimo

Radio sto plus pre 1 sat
Bjelogrlić: Nema više kukanja, ovaj sistem mora da se menja ako želimo da preživimo

Bjelogrlić: Nema više kukanja, ovaj sistem mora da se menja ako želimo da preživimo

Pravo u centar pre 1 sat
Bjelogrlić: Ovaj sistem mora da se menja ako želimo da preživimo

Bjelogrlić: Ovaj sistem mora da se menja ako želimo da preživimo

Radio 021 pre 3 sata
Bjelogrlić: Nema više kukanja, ovaj sistem mora da se menja ako želimo da preživimo

Bjelogrlić: Nema više kukanja, ovaj sistem mora da se menja ako želimo da preživimo

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan Bjelogrlić

Regioni, najnovije vesti »

Univerzitet u Nišu: U drugom upisnom roku 1.629 slobodnih mesta, najviše na elektronici

Univerzitet u Nišu: U drugom upisnom roku 1.629 slobodnih mesta, najviše na elektronici

N1 Info pre 6 minuta
Krivična prijava protiv mladića iz Srbije zbog eksplozije ispred kuće u Herceg Novom

Krivična prijava protiv mladića iz Srbije zbog eksplozije ispred kuće u Herceg Novom

IndeksOnline pre 1 minut
MUP raspisao konkurs za prijem u Specijalnu antiterorističku jedinicu, prijave otvorene do 11. avgusta

MUP raspisao konkurs za prijem u Specijalnu antiterorističku jedinicu, prijave otvorene do 11. avgusta

IndeksOnline pre 16 minuta
Opština Prijepolje traži da „Putevi Srbije“ preuzmu rekonstrukciju puta Brodarevo – Donje Stranjani

Opština Prijepolje traži da „Putevi Srbije“ preuzmu rekonstrukciju puta Brodarevo – Donje Stranjani

PP media pre 11 minuta
Sabor Svetog arhangela Gavrila – slava Malog Sabornog hrama u Nišu

Sabor Svetog arhangela Gavrila – slava Malog Sabornog hrama u Nišu

Glas juga pre 1 minut