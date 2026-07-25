Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izavio je da zbog stava Kijeva zamrzavanje sukoba u Ukrajini u ovom trenutku nije moguće.

Uslovi za obustavljanje borbi izloženi su pred dve godine i sve može biti gotovo ako kijevski režim donese određene odluke, rekao je Dmitrij Peskov na konferenciji za medije u Moskvi, prenosi Tass. Ranije danas, kazahstanski predsednik Kasim Žomart Tokajev je u razgovoru sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Omsku rekao da je, možda, vreme da se sukob u Ukrajini zamrzne i vrati formuli iz Istanbula 2.0, "pošto su tamo postignuti značajni rezultati". "Za nas