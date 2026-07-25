Mladić noćas upucan u Rakovici, drugi u tuči teško povređen čekićem

N1 Info pre 45 minuta  |  Beta
Mladić noćas upucan u Rakovici, drugi u tuči teško povređen čekićem

Mladić (21) upucan je u nogu noćas oko 23 časa u Rakovici, dok je drugi (18) čekićem zadobio povrede glave u tuči oko 1.25 u Bulevaru kralja Aleksandra, rečeno je jutros iz beogradske službe Hitne pomoći.

Obojica su sa teškim povredama prevezeni u Urgentni centar, rekli su u slubi Hitne pomoći za Radio-televiziju Srbije. Tokom noći, dogodile su se i dve saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba lakše povređena. Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noćne smene 114 intervencija, od kojih je 25 bilo na javnim mestima, a najviše poziva uputili su im hronični bolesnici sa problemima sa disanjem i bolovima u grudima.
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