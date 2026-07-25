Nizak vodostaj Dunava ugrožava proizvodnju struje: Hoćemo li imati restrikcije ili građani ne moraju da brinu, kako poručuju iz EPS

N1 Info pre 2 sata  |  Ina Džakula
Nizak vodostaj Dunava ugrožava proizvodnju struje: Hoćemo li imati restrikcije ili građani ne moraju da brinu, kako poručuju…

Para, kažu, ima, a hoće li biti struje? Slika koju smo zatekli na Dunavu potencijalno zabrinjava, iako stručnjaci tvrde da posledice ne moraju biti katastrofalne.

Iako će potrajati - direktor EPS takođe tvrdi da će snabdevanje električnom energijom biti stabilno. Tamo gde je juče bila reka, sada je pesak. Nizak vodostaj Dunava nasukao je čamce i otkrio sprudove kakvi se usred jula retko viđaju, a uzrok su dugotrajna suša, visoke temperature i izostanak padavina. I to na potezu od Bezdana preko Apatina do Bogojeva, gde je vodostaj pao na minus 120 cm, što je veoma blizu apsolutnog istorijskog minimuma iz 1909. Malo dalje i
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