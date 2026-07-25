Štrajk zdravstvenih radnika u Kongu zbog neisplaćenih zarada, usred epidemije ebole

Zdravstveni radnici u centru za lečenje ebole u istočnom Kongu stupili su danas u štrajk tražeći isplatu zaostalih plata, čime su poremetili brigu o pacijentima u epicentru brzo rastuće epidemije u toj centralnoafričkoj zemlji.

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Kongu dostigao je 2.973, uključujući 1.309 smrtnih slučajeva, prema državnim podacima objavljenim juče, a vlasti kažu da se radi o najbrže širećoj epidemiji do sada zabeleženoj. Centar Elikja za lečenje ebole u Buniji u provinciji Ituri stao je kada su lekari, bolničari i bezbednsno osoblje stupili u štrajk. Oko sto zdravstvenih radnika protestovalo je danas ispred tog centra. Rekli su da neplaćeni bonusi podrivaju moral i remete