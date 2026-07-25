Vučić na promociji kadeta: Srbija ostaje vojno neutralna, vi ste garant bezbednosti

Kadeti završnih godina Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije (VMA) promovisani su u najmlađe oficire Vojske Srbije (VS) u kasarni na Banjici, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio im je u obraćanju na svečanosti da su upravo oni garant bezbednosti i sigurnosti građana Srbije, koja će ostati vojno neutralna. "U današnje vreme previranja, međunarodnom bezakonju, vreme kada ne postoji ili se ne primenjuje ni povelja, niti rezolucija