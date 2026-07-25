Četvrt miliona ljudi pobeglo od šumskih požara u Francuskoj i Španiji

Nedeljnik pre 5 sati
Četvrt miliona ljudi pobeglo od šumskih požara u Francuskoj i Španiji

Francuska se sprema da danas upotrebi ogroman, prilagođen teretni avion da rasprskavanjem 20 tona sredstva za usporavanje vatre pomogne gašenje šumskog požara koji je primorao na bekstvo desetine hiljada ljudi, uključujući vinarski region Bordoa.

Računajući 70.000 ljudi u centralnoj Španiji, šumski požari na jugozapadu Evrope su ove nedelje raselili više od četvrt miliona ljudi. Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez (Laurent Nunez) rekao je da će se težak evropski teretni četvoromotorni avion A400M pridružiti „dugoj i veoma teškoj“ borba protiv požara u regionu Žironde na jugozapadu Francuske. bordo u opasnosti Strahuje se da će se danas popodne vetar okrenuti i pogurati požar ka gradu
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