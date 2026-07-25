Ovo su datumi isplata iz novog paketa ekonomskih mera: Najviše građana novac dobija 14. septembra

Ministar finansija Siniša Mali precizirao je u objavi na Instagramu tačne datume kada će različitim kategorijama građana leći novac na račune iz poslednjeg paketa ekonomskih mera.

Vlada je, takođe, u međuvremenu usvojila odluku o turističkim vaučerima za penzionere kao i o produženju Uredbe o energetski ugroženom kupcu, koje su takođe deo paketa mera čija je vrednost najmanje 600 miliona evra. niže cene lekova od 1. avgusta Od 1. avgusta će, kako je naveo Mali, u Srbiji pojeftiniti lekovi. Određeni lekovi će, naime, koštati manje pošto je smanjena doplata koju građani plaćaju za lekove. Iznos te doplate će biti ograničen na godinu dana.