Za jedan dan prikupljeno 2.000 potpisa na peticiji protiv rudnika u okolini Zaječara

Nedeljnik pre 3 sata
Za jedan dan prikupljeno 2.000 potpisa na peticiji protiv rudnika u okolini Zaječara

Oko 2.000 građana Zaječara danas je potpisalo peticiju „Zaječar protiv rudnika – Ovde ja živim i ne želim da se selim!“, kojom se traži sprečavanje rudarskih aktivnosti na području Malke Golaje, Zaječara i okolnih sela.

Uz potpisivanje peticije, prikupljeno je i oko 300 primedbi na plan za proširenje rudnika Čukaru Peki i Malka Golaja, sapštii su organizatori. „Zaječarci su pokazali da, uprkos strahu i zabrinutosti, postoji snažna odlučnost da se brane grad, zaječarske česme, reke, jezera, priroda i pravo ljudi da ostanu da žive na svojoj zemlji. Podrška je stigla i iz Knjaževca, gde su građani za svega nekoliko sati prikupili još oko 150 potpisa protiv širenja rudarskih
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