(Foto) Francuska: U Žirondi izgorelo više od 30.000 hekatara, plamen se bliži Bordou

Požar koji besni od srede u francuskom regionu Žironda poprimio je "neviđene razmere", spalivši više od 30.000 hektara, a vetar ga širi ka Bordou, prenose francuski mediji, pozivajući se na lokalne vlasti.

U Žirondi su vlasti do sada evakuisale više od 140.000 ljudi, a bila je potrebna dodatna evakucija iz preventivnih razloga i iz sedam opština u blizini Bordoa, saopštila je prefektura, prenosi televizija BFM. Gradonačelnik Biganoa u Žirondi Bruno Lafon rekao je za BFM da je požar u tom departmanu "progutao" više od 30.000 hektara. Požar, koji je najpre izbio na severu basena Arkašona, uništio je u toj oblasti 19.000 hektara i 100 građevinskih objekata za tri dana,